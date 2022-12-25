Прокуратура проверит сообщения о пожаре в ночном клубе Владивостока

Прокуратура проверит сообщения о пожаре в ночном клубе Владивостока

Прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря в одном из ночных клубов, сообщает краевой надзорный орган в телеграм-канале.

По данным прокуратуры, сотрудники МЧС к тушению возгорания не привлекались, сообщения о пожаре также не поступала.

«Прокуратура обеспечит надзорное сопровождение полноты мер, принимаемых к установлению всех обстоятельств произошедшего, по результатам которого, при наличии оснований, примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники заведения тушат огонь над сценой. По данным канала, возгорание произошло в ночном клубе Unique около 2:00 25 декабря по местному времени (19:00 24 декабря мск). Сотрудники клуба потушили возгорание с помощью огнетушителей.

Как пишет «Комсомольская правда — Владивосток», в результате происшествия никто не пострадал. Руководство клуба проводило эвакуацию, однако, по словам очевидцев, был открыт только один выход, что создавало очередь, отмечает издание.

«Известия» сообщили, что пожар начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком. Издание опубликовало кадры начала пожара в своем телеграм-канале.

Согласно анонсу клуба Unique в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в ночь на 25 декабря в заведении проходила рождественская вечеринка.