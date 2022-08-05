13 человек погибли во время пожара в ночном клубе в Таиланде

Во время пожара в ночном клубе Mountain B («Гора B») в провинции Чонбури на востоке Таиланда погибли 13 человек, 35 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Пожар начался около 1:00 по местному времени (21:00 мск). Все погибшие — граждане Таиланда.

Как отмечает местный телеканал Thairath, огонь распространился по зданию очень быстро из-за того, что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. При этом в помещении была только одна дверь без дополнительных пожарных выходов, из-за чего люди не могли выбраться из ночного клуба. Один из очевидцев рассказал телеканалу, что огонь возник на потолке, произошло несколько взрывов.

Портал MGR online пишет, что пожар потушен, на это у спасателей ушло более двух часов. В качестве предварительной причины возгорания называют короткое замыкание, указывает Thairath.

В конце июня в Таиланде произошел пожар на одном из рынков Бангкока, столицы страны. В результате погибли два человека, пишет The Bangkok News, шесть пожарных-добровольцев попали в больницу, надышавшись дыма. В качестве предварительной причины возгорания называли взрыв силового трансформатора.