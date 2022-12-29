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«Яндекс» назвал города, где перед Новым годом будет холоднее -10 градусов

«Яндекс» назвал города, где перед Новым годом будет холоднее минус 10 градусов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Холоднее всего перед Новым годом будет в городах Урала, Восточной и Южной Сибири, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода», с которыми ознакомился РБК.

Прогнозы составлены на основе расчетов технологии «Метеум», которую разработал сервис. В исследовании учитывались данные по городам-миллионникам.

Самая низкая температура воздуха 30 декабря ожидается в Новосибирске — там она упадет до минус 22. Чуть теплее будет в Красноярске и Омске — минус 21 и минус 20 градусов соответственно.

В Екатеринбурге в этот же день будет в среднем минус 17 градусов. Среднесуточная температура в Перми и Челябинске составит минус 13 градусов.

В канун Нового года, 31 декабря, холоднее всего будет в этих же городах. В Красноярске температура опустится до минус 23, в Омске и Новосибирске будет на один градус теплее. В Екатеринбурге ожидается минус 21 градус. В Перми и Челябинске похолодает до минус 15 и минус 17 градусов.

Теплее всего в последние дни 2022 года будет в Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. В первых двух городах 30 декабря прогнозируют плюсовую температуру — плюс 4 и плюс 2 градуса соответственно. В Воронеже и Петербурге воздух прогреется до нуля, в Москве будет около минус 1 градуса.

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На следующий день, 31 декабря, теплее всего будет в этих же городах. В Ростове-на-Дону среднесуточная температура составит плюс 5 градусов, а в Воронеже, Волгограде и Петербурге — плюс 1. В Москве она поднимется до нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что на 80% территории России в ночь на 1 января температура воздуха будет держаться на уровне климатической нормы. Самые серьезные аномалии, по его словам, ожидаются в Красноярском крае, Омской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Якутии. Москвичам синоптик пообещал «супермягкую» погоду и много снега.

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«Яндекс» Погода Новый Год
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Вильфанд рассказал о погоде в России в новогоднюю ночь
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Вильфанд пообещал москвичам много снега на Новый год
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