Синоптик Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в новогоднюю ночь

Вильфанд рассказал о погоде в России в новогоднюю ночь

Температура воздуха на 80% территории России в ночь на 1 января будет на уровне климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самые серьезные аномалии, по словам синоптика, ожидаются в Сибирском федеральном округе. Так, в Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях воздух будет на 4-5 градусов холоднее нормы. В Тюменской области температура опустится на 8-10 градусов ниже нормальных значений. В Якутии, наоборот, будет на 4-5 градусов теплее обычного.

В Москве погода может быть «супермягкой», воздух прогреется максимум до плюс 2 градусов, рассказал специалист. Местами в городе могут пройти небольшие осадки в виде дождя, снегопада, по словам Вильфанда, не ожидается.

«Средняя высота снежного покрова в этот период — 18-19 см. Сейчас она около 25 см в среднем. Поэтому снег будет, и это радостно», — сказал Вильфанд, отметив, что «можно будет кататься на лыжах, лепить снежную бабу».

В Санкт-Петербурге погода будет примерно такой же мягкой, как в Москве — от минус 2 до плюс 2 градусов, заключил Вильфанд.