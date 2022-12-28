Путин по видеосвязи запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Путин в онлайн-режиме запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области по видеосвязи. Об этом сообщает сайт Кремля.

«В Псковской области планируется сформировать целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать как раз продукцию «Титан-Полимера». Безусловно, идея интересная, хорошая. Рассчитываю, что региональные власти подумают над этим вопросом», — сказал Путин на церемонии открытия. Проектная мощность завода составляет 72 тыс. т разных видов полимерной продукции в год.

Путин должен был прилететь в Псков лично, но, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не смог из-за погодных условий. Президент принял участие в церемонии открытия удаленно из Петербурга.

Псковский завод «Титан-Полимер» представляет собой комплекс по созданию «импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок и полиэстера», говорится на сайте предприятия. Эта продукция может использоваться в медицине, фармацевтике, промышленности, бытовой химии и в других отраслях.

23 декабря Путин приезжал в Тулу, где посетил завод «Щегловский вал». Его сопровождали гендиректор предприятия Алексей Вислогузов и губернатор Алексей Дюмин. Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет, Путин осмотрел модели ЗРК «Панцирь-С» и БМП-2.