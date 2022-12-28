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Минск предложил предоставить площадку для переговоров по Украине

Игорь Назарук
Игорь Назарук (Фото: mfa.gov.by)

Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел страны Игорь Назарук, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«Минск неоднократно выполнял благородную миссию быть местом для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана», — передает слова Назарука издание.

О том, что Белоруссия может стать площадкой для переговоров, 25 декабря заявлял апостольский нунций (посол Ватикана) в Белоруссии архиепископ Анте Йозич, сообщало БелТА. «Уверен, Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на высоком уровне», — сказал Анте Йозич.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется провести мирный саммит в ООН при посредничестве генсека Антониу Гутерриша в феврале 2023 года. «Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров. <...> ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — сказал Кулеба. В Кремле, отвечая на его заявление, сказали, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позже выразил готовность стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта. Всего на территории Белоруссии с начала российской военной операции прошли три раунда переговоров делегаций Украины и России в Белоруссии.

Также на территории страны в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе были приняты Минские соглашения. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ. Соглашения поддержали президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии.

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Согласно договоренностям стороны конфликта на востоке Украины должны были прекратить огонь, отказаться от размещения тяжелого вооружения в буферной зоне и обменять пленных по принципу «всех на всех». Кроме того, Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных регионов ДНР и ЛНР и провести там выборы с учетом позиции республик Донбасса.

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