Spiegel узнал, что разведчика в ФРГ задержали по наводке из-за рубежа

Здание Федеральной разведывательной службы Германии (BND) (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которого 22 декабря арестовали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, разоблачили благодаря наводке иностранной спецслужбы, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Разведка одной из западных стран несколько недель назад обнаружила у российских спецслужб данные, по словам источника явно относящиеся к BND. О какой конкретно структуре он говорит, собеседник издания не уточнил. Однако источник отметил, что речь идет об одном или нескольких документах с информацией о России.

Впоследствии иностранная разведслужба предупредила немецких коллег, и те выявили утечку, пишет журнал.

Подозреваемый Карстен Л., как пишет Spiegel, был одним из руководителей отдела «Техническая разведка». По делу, по данным журнала, проходит еще один сотрудник BND. Однако, как отмечают источники, подозрения в отношении него не подтвердились: следствие полагает, что Карстен Л. пытался через него отвести от себя подозрения.

Вечером 22 декабря пресс-служба немецкой Федеральной прокуратуры сообщила об аресте сотрудника BND по подозрению в государственной измене. Его заподозрили в передаче российской разведке сведений, составляющих государственную тайну. В квартире и на рабочем месте Карстена Л. провели обыски.

BND начала собственное расследование, еще когда ведомству стало известно о возможной госизмене сотрудника, говорил глава немецкой разведки Бруно Каль. Когда подозрения усилились, руководство, по его словам, решило обратиться к следователям. Канцлер Германии Олаф Шольц узнал о расследовании несколько недель назад, писал Spiegel.

Портал Focus со ссылкой на собственные источники сообщал, что у Карстена Л. был доступ к сведениям, полученным в результате прослушки. Их BND предоставляла западная разведка, в том числе американское Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центр правительственной связи (GCHQ) Великобритании.

Телеканал Tagesschau со ссылкой на данные радиостанции NDR и телерадиокомпании WDR писал, что подозреваемый мог передавать российской стороне информацию о ситуации на Украине.