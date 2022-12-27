В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемой в убийстве своих детей

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В Екатеринбурге подозреваемой в убийстве трех своих детей женщине предъявлено обвинение. Об этом сообщило следственное управление СК по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Женщину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних или иных лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии для виновного). За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Убийство произошло накануне. По данным следствия, дети были 2022, 2012 и 2007 года рождения. Как сообщали SHOT и «КП — Екатеринбург», 37-летняя женщина убила своих детей — двух мальчиков и девочку пяти-шести месяцев, поскольку посчитала, что в них вселились бесы. SHOT опубликовал письмо, которое, по данным канала, написала мать погибших своему мужу — по ее словам, дочь «укусил змей-искуситель», а сыновей поразили «бесы, блуд и гордыня».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мать была в декретном отпуске. В отношении нее проведут судебную психиатрическую экспертизу, отметили в СК.