В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемой в убийстве своих детей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:33
Латвия решила не продлевать режим ЧС на границе с Россией Политика, 18:29
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 18:26
Валиева отдала в Соборную мечеть Красноярска подаренные фанатами игрушки Спорт, 18:21
Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей» Финансы, 18:08
Глава СПЧ заявил об отсутствии принуждения «брать автомат» в колониях Политика, 18:06
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 18:03
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Пропустивший Australian Open в 2022 году Джокович прибыл в Австралию Спорт, 18:03
Правительство проверит расходы на нужды спецоперации Политика, 17:59
Песков счел провокацией слова армянского чиновника о Союзном государстве Политика, 17:54
Росавиация напомнила об условии открытия полетов над Сирией Политика, 17:43
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 17:39
Chery анонсировала выход седана и двух новых кроссоверов в 2023 году Авто, 17:39
В заброшенном коровнике в Херсонской области нашли 666 кг марихуаны Общество, 17:37
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемой в убийстве своих детей

Подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге матери предъявили обвинение

В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемой в убийстве своих детей
Video

В Екатеринбурге подозреваемой в убийстве трех своих детей женщине предъявлено обвинение. Об этом сообщило следственное управление СК по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Женщину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних или иных лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии для виновного). За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Убийство произошло накануне. По данным следствия, дети были 2022, 2012 и 2007 года рождения. Как сообщали SHOT и «КП — Екатеринбург», 37-летняя женщина убила своих детей — двух мальчиков и девочку пяти-шести месяцев, поскольку посчитала, что в них вселились бесы. SHOT опубликовал письмо, которое, по данным канала, написала мать погибших своему мужу — по ее словам, дочь «укусил змей-искуситель», а сыновей поразили «бесы, блуд и гордыня».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мать была в декретном отпуске. В отношении нее проведут судебную психиатрическую экспертизу, отметили в СК.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Екатеринбург убийство Дети Свердловская область Следственный комитет
Материалы по теме
В Магадане ребенок погиб из-за падения льда и снега с крыши
Общество
На северо-западе Москвы после ДТП погибли женщина и двухлетний ребенок
Общество
В мэрии утвердили проект паркового кластера на северо-западе Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter