Убившая троих детей мать признала, что принимала наркотики

Анастасия Петрова в зале суда (Фото: Следственный комитет РФ)

Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова рассказала, что перед преступлением принимала наркотики. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Олег Грязютин, передает ТАСС.

«Вину признает частично. Говорит, что была в состоянии наркотического опьянения, постоянно меняет свои показания», — сказал он. Женщина, по его словам, раскаялась и заявила, что ей «подливали» наркотические средства.

Местный портал E1 пишет, что Петрова, находясь в суде, держала в руках письмо, в котором говорилось: «<...> Данные показания могут быть недостоверными, так как были даны под воздействием психотропных веществ, сильного отравления организма, потери контроля сознания. Вину в содеянном признаю, горько раскаиваюсь».

Петрова убила своих детей 2022, 2012 и 2007 года рождения 26 декабря. По данным Shot и «КП — Екатеринбург», 37-летняя женщина решила, что в ее сыновей и дочь вселились бесы. Shot опубликовал письмо, которое она написала своему мужу. В нем говорилось, что девочку «укусил змей-искуситель», а мальчиков поразили «бесы, блуд и гордыня».

Как уточнял начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать находилась в декретном отпуске. Против нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних или иных лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии для виновного). За совершение этого преступления Петровой грозит до 20 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал женщину до 26 февраля, передает E1. Адвокат сообщил, что его подзащитную отправят на судебную психиатрическую экспертизу.