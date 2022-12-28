Минобороны: военные уничтожили две американские гаубицы М777 и немецкую гаубицу FH-70

Минобороны сообщило об уничтожении немецких и американских гаубиц в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике две американские гаубицы М777 и одну немецкую гаубицу FH-70, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — говорится в сообщении.

В середине ноября Минобороны вновь сообщало об уничтожении четырех американских гаубиц М777, из которых украинские военные обстреливали Белгородскую область. Российские войска нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который располагался в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.

За прошедшие десять месяцев специальной военной операции российские военные уничтожили 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других бронемашин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня и другую технику.