Жителю Свердловской области дали пожизненное за убийство женщины и детей

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Свердловский областной суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима 39-летнему жителю Кировграда Виталию Насртдинову, сообщает пресс-служба суда.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 158 УК (кража с причинением значительного ущерба), ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба) и ч. 2 ст. 314.1 УК (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, установленных судом административных ограничений).

Убийство произошло в ночь на 22 сентября 2021 года в Кировграде, когда Насртдинов пришел в квартиру знакомой женщины, в которой она проживала с двумя детьми, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Пьяный мужчина в ходе конфликта избил хозяйку квартиры, а затем душил ее, пока она не потеряла сознание, пишет местное издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. После этого он зарезал детей. Обнаружив, что потерпевшая жива и пришла в сознание, Насртдинов изнасиловал ее, после чего нанес несколько ударов ножом и задушил.

Желая скрыть следы убийства, злоумышленник поджег квартиру и скрылся с места преступления. Он также забрал из квартиры ювелирные изделия хозяйки и смартфон на сумму более 57 тыс. руб. Ущерб от пожара оценили в 500 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину и рассказал следователям о деталях происшедшего. Расследование данного уголовного дела контролировал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Накануне в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью троих детей. Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних или иных лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии для виновного). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.