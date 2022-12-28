Город ,
0
На юго-западе Москвы произошло ДТП с семью машинами
Дептранс Москвы: на улице Вавилова произошло ДТП с участием семи автомобилей
На юго-западе Москвы, на улице Вавилова, произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта.
На месте находятся оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе происшествия «незначительно затруднено». О пострадавших не сообщается.
15 декабря на юге Москвы BMW наехал на пешеходов на остановке, один из них погиб, еще двое пострадали, они были госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля взял его в каршеринге.
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.