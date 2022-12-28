Дептранс Москвы: на улице Вавилова произошло ДТП с участием семи автомобилей

На юго-западе Москвы произошло ДТП с семью машинами

Video

На юго-западе Москвы, на улице Вавилова, произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта.

На месте находятся оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе происшествия «незначительно затруднено». О пострадавших не сообщается.

15 декабря на юге Москвы BMW наехал на пешеходов на остановке, один из них погиб, еще двое пострадали, они были госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля взял его в каршеринге.