Бывший мэр города Александров погиб в ДТП в Подмосковье

В одинцовском районе Подмосковья в ДТП погиб экс-глава города Александров (Владимирская область) Геннадий Симин. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.

Симин погиб от полученных травм в результате столкновения двух иномарок. Водитель второго автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

О гибели Симина в ДТП в Одинцовском районе также сообщает «МК». По данным газеты, в 4.40 на Можайском шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, Симин погиб на месте. По данным телеграм-канала «112», Симин был за рулем Toyota, он выехал на встречную полосу, задел другую машину и совершил лобовое столкновение с автомобилем такси. Водитель такси — 34-летний таксист Казбек Имагов — госпитализирован в тяжелом состоянии.

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