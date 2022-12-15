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Один человек погиб после наезда BMW на остановку в Москве
Прокуратура Москвы: на юге столицы BMW въехал в остановку, погиб человек
На юге Москвы, в 3-м Павелецком проезде, автомобиль наехал на пешеходов на остановке, один из них погиб. Об этом сообщила Генпрокуратура Москвы в телеграм-канале.
«По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на площадку остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешеходов. Также произошло столкновение с припаркованным автомобилем Citroën», — сообщила прокуратура.
По ее данным, погиб мужчина 1990 года рождения, еще один мужчина и женщина пострадали.
По сообщению ГИБДД Москвы, водитель автомобиля взял его в каршеринг. Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.
Дептранс сообщил, что по 3-му Павелецкому проезду после аварии организовали реверсивное движение.
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