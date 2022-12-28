В Барнауле при столкновении автобуса и трамвая пострадали девять человек

Фото: Прокуратура Алтайского края

В Барнауле на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трамвая, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным источника РБК в правоохранительных органах региона, при столкновении пострадали девять человек, среди которых двое детей. Авария произошла в 12:32 по местному времени (8:32 мск), пишет местное издание «Алтайская правда».

«Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствующих происшествию. На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев», — заявила РБК помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Антошкина. По ее словам, данные по пострадавшим уточняются.

27 декабря в Подмосковье в ДТП с участием двух иномарок погиб экс-глава города Александрова (Владимирская область) Геннадий Симин, сообщил источник в ГУ МВД по Московской области. Водитель второго автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

Крупное ДТП с пятью машинами произошло в этот же день в Липецкой области, сообщило УМВД России по Липецкой области. В результате столкновения двух грузовиков и трех легковых автомобилей два человека погибли, пятеро пострадали.