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В Липецкой области два человека погибли в ДТП с пятью машинами
В ДТП с пятью машинами в Липецкой области погибли два человека, пострадали пятеро
Два грузовика и три легковых автомобиля столкнулись в Липецкой области, два человека погибли, пострадали пятеро. Об этом сообщает УМВД России по Липецкой области на своей странице во «ВКонтакте».
ДТП произошло на 266 км автодороги «Орел — Тамбов». Обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших устанавливаются, на месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа.
Как сообщили местному новостному порталу Gorod48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на место аварии выехал заместитель прокурора Липецкого района Сергей Патраман. Он заявил, что прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки по факту ДТП.
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