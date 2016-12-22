Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передан ВМФ России

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который строили с 2006 года, включен в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России. На корабле поднят Андреевский флаг, передает ТАСС.

Поднять флаг скомандовал заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны, построенный для Военно-морского флота», — сказал он, добавив, что всего будет четыре таких фрегата.

«Адмирал Горшков» включен в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота. Утром 29 июля он пройдет в составе парадного строя на Кронштадтском рейде на торжествах в честь Дня Военно-морского флота.

О том, что фрегат передадут ВМФ в конце лета, сообщил в феврале «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Однако 25 июня ТАСС со ссылкой на годовой отчет «Северной верфи» сообщал, что «Адмирал Горшков» передадут российскому флоту лишь в ноябре. В отчете, по данным агентства, уточнялось, что подписано дополнительное соглашение к контракту о переносе срока сдачи заказа на ноябрь этого года.

«Адмирал Горшков» был спущен на воду еще в 2010 году, но до сегодняшнего дня проходил госиспытания. Его длина составляет 135 м, ширина — 16 м, максимальная скорость — 30 узлов, а вместимость экипажа — до 210 человек. На вооружении фрегата, кроме артиллерии и противолодочных комплексов, есть ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». Фрегаты проекта 22350 оборудованы особой надстройкой и композитными материалами «стелс», снижающими их заметность на радарах.