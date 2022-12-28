В Иране анонсировали визит Володина в Тегеран
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ближайшее время поедет в Тегеран, рассказал «РИА Новости» глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян.
«Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена», — сказал Садекиян.
Как сообщил источник агентства, планируется, что спикер Госдумы посетит республику в январе и встретится с президентом Ибрахимом Раиси.
Предыдущая зарубежная командировка Володина состоялась 13 декабря, он посетил Турцию и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Володин и Эрдоган договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, а также обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
В тот же день спикер Госдумы встречался с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом и обсуждал с ним развитие межпарламентских связей.