В парламенте Ирана сообщили о запланированном визите спикера Госдумы Володина в Тегеран

В Иране анонсировали визит Володина в Тегеран

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ближайшее время поедет в Тегеран, рассказал «РИА Новости» глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян.

«Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена», — сказал Садекиян.

Как сообщил источник агентства, планируется, что спикер Госдумы посетит республику в январе и встретится с президентом Ибрахимом Раиси.

Предыдущая зарубежная командировка Володина состоялась 13 декабря, он посетил Турцию и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Володин и Эрдоган договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, а также обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В тот же день спикер Госдумы встречался с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом и обсуждал с ним развитие межпарламентских связей.