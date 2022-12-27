Spiegel назвал графа Ламбсдорфа возможным новым послом Германии в России

Александр граф Ламбсдорф (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве, сообщает Spiegel cо ссылкой на источники в правящей коалиции.

Ламбсдорф в разные годы работал в посольстве в Германии в США, отделе планирования МИД Германии, занимал в ведомстве должность советника по России. С 2004 по 2017 год он был депутатом Европарламента, в 2017-м политик был избран в бундестаг. На посту посла в Москве он должен сменить Геза Андреаса фон Гайра.

По данным журнала, в правительстве допускали, что Ламбсдорф может стать послом в США, однако этот вариант теперь не рассматривается.

Как отмечает Spiegel, Ламбсдорф осуждал военную операцию России на Украине и заявлял, что не считает возможным чисто дипломатическое разрешение конфликта. Политик уверен, что Германия должна оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока Москва и Киев не смогут провести переговоры на равных.

После начала спецоперации России на Украине Берлин регулярно оказывал Киеву поддержку. За год Германия поставила Украине оружие на €2,24 млрд, писал Spiegel со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ депутату от Левой партии Севим Дагделен. Министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркивала, что Берлин будет оказывать Киеву денежную и военную помощь столько, сколько потребуется.

Россия критикует поставки вооружений Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 декабря заявил, что номенклатура поставляемых вооружений расширяется и это ведет к усугублению конфликта.