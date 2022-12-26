Сеул поднял истребители для перехвата нарушивших границу дронов КНДР

Из-за пересечения границы дронами из КНДР были приостановлены полеты в двух аэропортах Южной Кореи. Пока не известно, с какой стороны запустили беспилотники и были ли они оснащены вооружением

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Власти Южной Кореи подняли по тревоге истребители, вертолеты и средства ПВО в связи с массовым нарушением воздушной границы «неопознанными объектами», сообщает агентство Yonhap.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов КНДР, в приграничных районах провинции Кенгидо.

О количестве летательных аппаратов информация не поступала.

Дроны пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи. Достоверной информации о наличии оружия на борту беспилотников не поступало, отмечает агентство.

В район нарушения границы были направлены истребители и ударные вертолеты. Военные также подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в округе Хонсон, в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно спаслись, сообщили военные.

Министерство транспорта Южной Кореи заявило утром в понедельник, что временно приостановило полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон. Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявило, что запретило полеты в двух крупных аэропортах страны примерно на час по просьбе Объединенного комитета начальников штабов.

По данным операторов аэропортов, были задержаны 20 рейсов в Кимпхо и 10 рейсов в Инчхон из-за приказа о приостановке полетов. Через час полеты возобновились.

Северная Корея 18 декабря выпустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море. По данным японских чиновников, ракета, по-видимому, приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии спустя примерно полчаса сообщила о запуске второй баллистической ракеты. По информации японских властей, она также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Замминистра обороны Японии Тосиро Ино позднее уточнил, что обе ракеты, по оценкам военных, пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км. Он подчеркнул, что неоднократные запуски баллистических ракет абсолютно неприемлемы, и добавил, что Токио подал протест Пхеньяну через посольство в Пекине.