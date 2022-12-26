Сеул поднял истребители для перехвата нарушивших границу дронов КНДР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая умер в 49 лет от цирроза печени Спорт, 12:08
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 11:54
Глава разведки Украины заявил о «комбинированном пути возвращения Крыма» Политика, 11:53
Выпивший Санта и пальмы: какой новогодний дизайн может увеличить продажи Pro, 11:48
«Ашан» в ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после пожара в OBI Общество, 11:45
Просели на треть: слияния и сделки с недвижимостью и землей в 2022 году Недвижимость, 11:43
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:41
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
FESCO остановила прием опасных грузов в порту Владивостока Бизнес, 11:37
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за год Общество, 11:34
Apple отказалась адаптировать новый iPhone под российские сети Life, 11:33
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 11:30
Власти отчитались о работе по нацпроекту «Производительность труда» Пресс-Центр, 11:22
Что налогоплательщики увидят на налоговом счету 1 января 2023 года Pro, 11:16
Виртуальный дворецкий для загородного дома: как работает и что умеет РБК Недвижимость, 11:12
Политика ,  
0 

Сеул поднял истребители для перехвата нарушивших границу дронов КНДР

Южная Корея сообщила о массовом нарушении границы дронами КНДР, подняты истребители
Из-за пересечения границы дронами из КНДР были приостановлены полеты в двух аэропортах Южной Кореи. Пока не известно, с какой стороны запустили беспилотники и были ли они оснащены вооружением
Фото: Senior Airman Colby L. Hardin / Getty Images
Фото: Senior Airman Colby L. Hardin / Getty Images

Власти Южной Кореи подняли по тревоге истребители, вертолеты и средства ПВО в связи с массовым нарушением воздушной границы «неопознанными объектами», сообщает агентство Yonhap.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов КНДР, в приграничных районах провинции Кенгидо.

О количестве летательных аппаратов информация не поступала.

Дроны пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи. Достоверной информации о наличии оружия на борту беспилотников не поступало, отмечает агентство.

В район нарушения границы были направлены истребители и ударные вертолеты. Военные также подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в округе Хонсон, в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно спаслись, сообщили военные.

Министерство транспорта Южной Кореи заявило утром в понедельник, что временно приостановило полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон. Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявило, что запретило полеты в двух крупных аэропортах страны примерно на час по просьбе Объединенного комитета начальников штабов.

Читайте на РБК Pro
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»

По данным операторов аэропортов, были задержаны 20 рейсов в Кимпхо и 10 рейсов в Инчхон из-за приказа о приостановке полетов. Через час полеты возобновились.

Северная Корея 18 декабря выпустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море. По данным японских чиновников, ракета, по-видимому, приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии спустя примерно полчаса сообщила о запуске второй баллистической ракеты. По информации японских властей, она также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Замминистра обороны Японии Тосиро Ино позднее уточнил, что обе ракеты, по оценкам военных, пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км. Он подчеркнул, что неоднократные запуски баллистических ракет абсолютно неприемлемы, и добавил, что Токио подал протест Пхеньяну через посольство в Пекине.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
КНДР дроны Южная Корея
Материалы по теме
МИД КНДР назвал «пиар-ходом» сообщения о поставках вооружений России
Политика
В КНДР заявили, что санкции не остановят разработку военных спутников
Политика
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter