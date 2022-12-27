РИА узнало о задержании жительницы Херсонщины за передачу данных Киеву

Фото: РИА Новости

В Херсонской области задержали местную жительницу, которая передавала координаты мест расположения личного состава российской армии «одному из администраторов украинского националистического ресурса». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников силовых структур.

«Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года, — отметил один из собеседников агентства. — Все материалы переданы в органы юстиции».

По словам источника, из-за просмотра националистического контента 21-летняя девушка находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Власти не раз сообщали о задержании в новых регионах граждан по подозрению в сотрудничестве с Украиной. Так, 24 декабря главное управление МВД по Херсонской области отчиталось о задержании восьми человек, подозреваемых в пособничестве украинской армии. В ведомстве полагают, что все задержанные готовились совершить диверсию.

21 декабря Госдума приняла закон о наказании, вплоть до пожизненного лишения свободы, за содействие и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них. Пособничество диверсиям в поправках определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий».