ОАК получит около ₽900 млн на разработку широкофюзеляжного самолета

Правительство выделит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 млн руб. в 2023 году на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, следует из распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции ПАО «ОАК» в виде взноса в уставный капитал акционерного общества в размере 896 868, 9 тыс. руб. в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», — говорится в документе.

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