Яшина этапировали из московского СИЗО в другой регион

В ОНК сообщили об этапировании Яшина из СИЗО Москвы в другой регион

Бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) этапировали из столичного СИЗО-4 в другой регион России, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Алексей Мельников в телеграм-канале.

«Илья Яшин этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», — написал Мельников.

Он объяснил, что политика этапировали из следственного изолятора до вступления приговора в законную силу из-за «большого перелимита» в столичных СИЗО, по его словам, сверх лимита содержится более 2 тыс. человек. «УФСИН не имеет возможности разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме как этапом в другие регионы России», — добавил он.

9 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о вооруженных силах).

По версии следствия, в апреле политик во время прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче» (Киевская область Украины).

Политик объяснил, что в ролике была представлена как официальная версия украинской стороны, так и официальная позиция российского Минобороны, согласно которой данные о трупах мирных жителей, которые появились после ухода российских войск из-под Киева — это фейки и провокации. Кроме того, суду было предоставлено заключение лингвиста, который указывал, что Яшин выражал лишь свое мнение и отношение, а не делал каких-либо утверждений.

Президент России Владимир Путин, комментируя приговор Яшину, счел нецелесообразным подвергать сомнению решение суда.