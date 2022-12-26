Эрдоган сообщил об открытии нового месторождения газа в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Черном море турецкое буровое судно Fatih обнаружило новое месторождение газа на 58 млрд куб. м, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания кабинета министров, передает агентство Anadolu.

«Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа на 58 млрд куб. м на глубине 3023 м под водой во время бурения скважины «Чайджума-1», — сказал глава государства.

Чайджума — это город в турецкой провинции Зонгулдак, примерно в 160 км от Анкары, вблизи черноморского побережья. Турция в последние годы открыла на своем шельфе несколько месторождений; по словам Эрдогана, сейчас, учитывая новое открытие, размер запасов газа в Черном море оценивается в 710 млрд куб. м. Это произошло также за счет пересмотра прогнозов по другим запасам с 540 млрд куб. м (такой объем указывали для месторождения Сакарья) до 652 млрд.

«Мы стремимся к тому, чтобы центральным энергетическим центром Каспия, Средиземного моря и Ближнего Востока была Турция», — сказал президент и пообещал, что бурение для поиска новых месторождений продолжится.

Глава компании Turkish Petroleum Мелих Хан Билгин заявил в ноябре, что в текущем году Турция завершит 150 бурений, а в 2023-м планируется провести 207, передавало Anadolu.

Турция уже ведет строительство газопровода от месторождения Сакарья, которое открыли в 2020 году. Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез указывал, что проект его освоения может стать самым «быстрым в мире» «с момента открытия до начала добычи», поскольку между этими событиями пройдет примерно два с половиной года. Эрдоган указывал, что добычу газа там могут начать уже в следующем году.