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Один из самых богатых российских депутатов умер в Индии

В Индии умер депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов
Павел Антов
Павел Антов (Фото: v_kartukhin / Telegram)

В Индии в возрасте 65 лет умер председатель комитета по аграрной политике законодательного собрания Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Индийский телеканал NDTV сообщил о смерти российского туриста в районе Раягада штата Одиша 25 декабря, отметив, что за два дня до этого его попутчик «Владимир Биденов» был найден мертвым в своем номере в гостинице, где они остановились. По данным телеканала, погибшие были частью группы российских туристов из четырех человек, которые вместе со своим гидом заселились в отель 21 декабря.

В полиции предположили, что «Павел Антом» покончил с собой, так как был подавлен из-за смерти друга, но следствие рассмотрит и другие варианты.

Как уточняет владимирское «Зебра ТВ», умерший попутчик Антова — вероятно, 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов.

Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил «РИА Новости», что полиция индийского штата Одиша и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян. По его словам, полиция завершила расследование по делу первого умершего, его тело кремировано. Причины смерти дипломат не назвал.

Павел Антов в 2000-х основал группу компаний «Владимирский стандарт» — крупного производителя мясной и колбасной продукции. Сейчас ему принадлежит 5% в уставном капитале «Владимирского стандарта». В 2019 году Антов возглавил список самых богатых депутатов и госслужащих Forbes, а годом позже занял в аналогичном рейтинге 26-е место.

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