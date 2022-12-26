В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за год

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В 2022 году в Москве были зарегистрированы 98 тыс. браков, сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тыс. браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тыс.», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что по рождению детей в столице рекордов не наблюдается. «Мы пока не достигаем пиковых значений. <...> Я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей», — добавила Ракова.

В октябре количество зарегистрированных браков в России увеличилось на 54% по сравнению с октябрем прошлого года и составило более 127 тыс. Количество разводов выросло на 10% (59 464 против 54 287). В Москве число браков выросло на 40,2%: в октябре 2022 года стали мужем и женой 10 815 пар, в то же время в 2021 году — 7716. При этом развод оформили 4253 пары (в октябре прошлого года — 3712), рост составил 15%. С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация — призывникам разрешали заключать брак в день обращения в загс.

В прошлом году в Москве заключили самое большое количество браков за четыре года — около 87 тыс., что на 32% больше, чем в 2020 году, и на 5% — чем в 2019-м.