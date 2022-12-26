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Ракова объявила о масштабном переезде женских консультаций в Москве

Заммэра Москвы Ракова: в 2023 году женские консультации переедут в новую сеть клиник

В Москве в 2023 году появится сеть клиник женского здоровья, в них переедут женские консультации, часть из которых сейчас расположена в неприспособленных помещениях. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

«В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это — создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и [не всегда] могут оказать всю необходимую помощь женщинам», — сказала Ракова.

Где разместят филиалы сети, Ракова не уточнила.

Сейчас в Москве, по данным городской мэрии, работает более 130 женских консультаций. Также прием пациентов ведут частные клиники.

На проблему несоответствия помещений нужным стандартам еще в 2019 году обращал внимание мэр Москвы Сергей Собянин. «Женские консультации не везде в хорошем состоянии, многие в неприспособленных зданиях располагаются. Мы решили заняться этим звеном», — говорил он. Мэр называлдоступность и качество медицинской помощи ключевыми направлениями развития сферы.

Всего к 2025 году в Москве собираются построить 43 медицинских объекта к 2025 году, говорил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

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