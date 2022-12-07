Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Берегите человека: как в России наращивают производство бытовой техники Национальные проекты, 17:01
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:00
Ракова поделилась планами развития столичной медицины на ближайшие месяцы Город, 16:58
Экс-чемпион UFC сообщил о победе над опасной инфекцией Спорт, 16:56
Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности» Политика, 16:53
СПБ Биржа анонсировала начало торгов акциями казахстанской «КазМунайГаз» Инвестиции, 16:52
В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, школы и детсады Общество, 16:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На севере Аляски зафиксировали аномальное потепление Life, 16:51
Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет Политика, 16:48
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 16:47
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:38
Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция Политика, 16:36
Дайте выход эмоциям: как сегодня сохранять продуктивность Pro, 16:35
В парламенте Казахстана одобрили новые правила для майнинга Крипто, 16:31
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Город ,  
0 

Ракова поделилась планами развития столичной медицины на ближайшие месяцы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба)

В Москве 7 и 8 декабря проходит XV Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина и качество — 2022». В ходе мероприятия заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась ближайшими планами московских властей по развитию городской системы здравоохранения.

Уже в следующем месяце в Москве будут запущены первые два из запланированных шести стационарных скоропомощных комплексов (ССК) — современные медучреждения, работающие по последним стандартам оказания экстренной помощи. Городскими властями было принято решение возложить роль администраторов новых ССК на сотрудников центров госуслуг «Мои Документы».

По словам Раковой, работникам МФЦ удалось создать в «Моих Документах» клиентоориентированную среду, и эти навыки пригодятся и при работе в скоропомощных комплексах. Тем более что практика привлечения сотрудников МФЦ к работе в учреждениях здравоохранения уже имеется. «На сегодняшний день 1,5 тыс. администраторов МФЦ стоят на входной группе поликлиник и на этажах. У них с годами наработаны навыки коммуникаций и работы с кризисными ситуациями, это всё идет в помощь медицинскому сообществу», — отметила вице-мэр.

Также в начале 2023 года в столице будет расширен набор «клиентских путей» — то есть, пошагового описания всех этапов диагностики и лечения, в том числе хирургического, а также необходимых исследований и порядка их выполнения. Сейчас подобная практика существует и активно применяется по профилю онкологии, с февраля же планируется внедрение «клиентских путей» в нефрологии и ревматологии. «Сегодня мы четко знаем, за какого пациента в какой части города должна отвечать поликлиника с точки зрения своевременного подозрения на наличие онкологического заболевания, — рассказала Ракова. — Такую же технологию по профилям нефрологии и ревматологии мы в следующем году готовимся запустить в Москве».

Кроме того, в новом году будет расширен пилотный пока что проект проактивного наблюдения горожанами, с хроническими заболеваниями, которые формируют структуру смертности. Для этого в Москве уже появились «помощники врача», теперь же число таких специалистов увеличится с 300 до 600 человек. Они выполняют роль связующего звена между врачом и пациентом, отслеживая онлайн динамику состояния здоровья последнего. Всего под наблюдение попадают москвичи с девятью наиболее распространенными хроническими болезнями:

  • сахарный диабет II типа,
  • гиперхолестеринемия,
  • артериальная гипертония,
  • ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда,
  • фибрилляция и трепетание предсердий,
  • хроническая сердечная недостаточность,
  • острое нарушение мозгового кровообращения,
  • хроническая обструктивная болезнь легких,
  • язвенная болезнь.

По оценкам вице-мэра Раковой, программа проактивного наблюдения охватит около 1 млн москвичей, для которых эффективное и оперативное лечение способно повысить продолжительность и качество жизни.

Читайте на РБК Pro
Какие требования учесть поставщикам, чтобы получить крупный заказ
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Что происходит со спросом на элитную недвижимость Москвы
Теги
здравоохранение Анастасия Ракова Москва
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter