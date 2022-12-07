Ракова поделилась планами развития столичной медицины на ближайшие месяцы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба)

В Москве 7 и 8 декабря проходит XV Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина и качество — 2022». В ходе мероприятия заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась ближайшими планами московских властей по развитию городской системы здравоохранения.

Уже в следующем месяце в Москве будут запущены первые два из запланированных шести стационарных скоропомощных комплексов (ССК) — современные медучреждения, работающие по последним стандартам оказания экстренной помощи. Городскими властями было принято решение возложить роль администраторов новых ССК на сотрудников центров госуслуг «Мои Документы».

По словам Раковой, работникам МФЦ удалось создать в «Моих Документах» клиентоориентированную среду, и эти навыки пригодятся и при работе в скоропомощных комплексах. Тем более что практика привлечения сотрудников МФЦ к работе в учреждениях здравоохранения уже имеется. «На сегодняшний день 1,5 тыс. администраторов МФЦ стоят на входной группе поликлиник и на этажах. У них с годами наработаны навыки коммуникаций и работы с кризисными ситуациями, это всё идет в помощь медицинскому сообществу», — отметила вице-мэр.

Также в начале 2023 года в столице будет расширен набор «клиентских путей» — то есть, пошагового описания всех этапов диагностики и лечения, в том числе хирургического, а также необходимых исследований и порядка их выполнения. Сейчас подобная практика существует и активно применяется по профилю онкологии, с февраля же планируется внедрение «клиентских путей» в нефрологии и ревматологии. «Сегодня мы четко знаем, за какого пациента в какой части города должна отвечать поликлиника с точки зрения своевременного подозрения на наличие онкологического заболевания, — рассказала Ракова. — Такую же технологию по профилям нефрологии и ревматологии мы в следующем году готовимся запустить в Москве».

Кроме того, в новом году будет расширен пилотный пока что проект проактивного наблюдения горожанами, с хроническими заболеваниями, которые формируют структуру смертности. Для этого в Москве уже появились «помощники врача», теперь же число таких специалистов увеличится с 300 до 600 человек. Они выполняют роль связующего звена между врачом и пациентом, отслеживая онлайн динамику состояния здоровья последнего. Всего под наблюдение попадают москвичи с девятью наиболее распространенными хроническими болезнями:

сахарный диабет II типа,

гиперхолестеринемия,

артериальная гипертония,

ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда,

фибрилляция и трепетание предсердий,

хроническая сердечная недостаточность,

острое нарушение мозгового кровообращения,

хроническая обструктивная болезнь легких,

язвенная болезнь.

По оценкам вице-мэра Раковой, программа проактивного наблюдения охватит около 1 млн москвичей, для которых эффективное и оперативное лечение способно повысить продолжительность и качество жизни.