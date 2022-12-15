Как работает программа обновления объектов здравоохранения Москвы

Фото: Департамент строительства Москвы

Строительство объектов здравоохранения — одно из ключевых направлений развития Москвы. С 2011 года в столице открыли более 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения.

«Москва стала лидером по строительству объектов здравоохранения. Одна из наших важнейших задач — сделать медицинскую помощь доступной для горожан, повысить качество лечения», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в Адресную инвестиционную программу Москвы включено строительство свыше 70 новых медицинских зданий. Медучреждения возводятся по новейшим стандартам для комфортного пребывания пациентов и их родственников, а также для работы персонала. Кроме того, здания оснащаются необходимым для качественного лечения оборудованием. И некоторые из этих объектов здравоохранения являются действительно уникальными.

Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А.С. Логинова

Новый комплекс площадью 75 тыс. кв. м будет рассчитан на 570 мест, включая 422 койки круглосуточного стационара. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы. Как сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов, здание уже готово. Сейчас оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Фото: Департамент строительства Москвы

«Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации», — уточнил Загрутдинов. Технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее в учреждении не выполнялась.

В новом комплексе установят более 40 тыс. единиц оборудования: современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую медтехнику.

Помимо этого, в проекте использованы технологические решения по разделению потоков пациентов, персонала и материалов, которые не пересекаются между собой. Также стоит отметить, что в новом лечебно-диагностическом комплексе появится пневмопочта, которая позволит повысить оперативность работы лабораторий и поможет минимизировать ошибки, связанные с внутренними перемещениями материалов и документов.

Корпус лучевой терапии и детская больница в Коммунарке

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», расположенный в Новой Москве, продолжает развиваться. На площади 13 га возводится современный многопрофильный центр.

По словам руководителя столичного Депстроя, технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Две трети этой клиники уже ввели в эксплуатацию. На подходе еще два лечебных комплекса.

Загрутдинов уточнил, что строительство детского корпуса на 180 коек завершено более чем на 90%: «В настоящее время строители завершают отделку помещений и монтаж инженерных систем».

Фото: Департамент строительства Москвы

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тыс. кв. м. В нем будет всё необходимое для диагностики и лечения маленьких пациентов, включая операционный блок и дневной стационар. В здании оборудуют палаты с большими окнами и высокими потолками для комфорта малышей и их родителей.

Монолитные конструкции шестиэтажного корпуса лучевой терапии практически готовы сообщил Загрутдинов. В здании площадью 12,9 тыс. кв. м разместят отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения и радиологических исследований.

Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки.

«Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы, — подчеркнул руководитель строительного департамента Москвы. — Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли».

Лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1

На месте прежних морально и физически устаревших зданий на Волоколамском шоссе строители возводят новый лечебный блок. Три корпуса площадью более 100 тыс. кв. м объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

Фото: Департамент строительства Москвы

Готовность лечебно-диагностического комплекса, по словам Загрутдинова, составляет 90 %. На данный момент идут пуско-наладочные работы, а также расстановка и монтаж оборудования, мебели В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, которые позволят изолировать распространителя инфекционной болезни. Такие боксы обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

«Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием», — добавил Рафик Загрутдинов.

Комплекс оснастят новейшей медицинской техникой, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и другими приборами. Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

Новый корпус детской больницы святого Владимира

По масштабу и объему работ строительство нового многопрофильного комплекса на территории ДГКБ святого Владимира в Сокольниках является одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения. Шестиэтажное здание площадью более 55 тыс. кв. м возводится с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Фото: Департамент строительства Москвы

«Детская больница святого Владимира — первая в Москве. Мы приняли решение построить эту клинику заново, — сообщил Сергей Собянин во время посещения строящегося многопрофильного комплекса — Это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная не только последними медицинскими технологиями — здесь будет работать больше тысячи человек медицинского персонала».

В новом здании будет 482 койки, что позволит значительно увеличить мощность детской больницы. Благодаря вертолетной площадке здесь смогут принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф.

Строительство многопрофильного комплекса будут контролировать при помощи дронов, заявил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов. «Дрон самостоятельно с заданной частотой будет совершать облет площадки, и при этом делать фотографии в высоком разрешении, — уточнил глава Депстроя. — Эти снимки затем привязываются к координатам, и при помощи фотограмметрии создается высокоточная 3D-копия реального объекта на заданное число. Таким образом, мы контролируем, когда были проведены те или иные работы, в каком объеме и темпе они идут». На данный момент готовность объекта Загрутдинов оценил в 7%.