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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на медицинскую организацию Ajman Medical Zone (AMZ).

Массовые жалобы жителей на состояние здоровья были зафиксированы в минувшие выходные. Врачи выяснили, что причиной стала грязная водопроводная вода.

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Восемь человек были госпитализированы, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные отравившиеся продолжили лечение амбулаторно. О летальных исходах не сообщалось.

В настоящее время коммунальные службы проводят проверку и дезинфекцию всех труб, а также резервуаров для воды в жилом комплексе. Ранее, как отмечает издание, жители жаловались на неприятный запах и пожелтевший оттенок поступающей в квартиры воды.

Теги: массовое отравление, ОАЭ, водопроводная вода
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