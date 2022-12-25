Из Дома музыки в Москве эвакуировали более 2,5 тыс. человек из-за «минирования»

Из Дома музыки эвакуировали более 2,5 тыс. человек из-за «минирования»

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Из Московского международного Дома музыки (ММДМ) на Космодамианской набережной в центре Москвы эвакуировали 2,6 тыс. человек, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал Shot.

По их данным, причина эвакуации — анонимная угроза взрыва. По данным Shot, в здании работает полиция, рядом дежурят экстренные службы.

Согласно афише на сайте ММДМ, вечером 25 декабря (с 17:00 и позднее) в здании проходили четыре мероприятий — два балета «Щелкунчик» и два концерта.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и пресс-службу ММДМ.

1 ноября из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ Columbus, который расположен на юге Москвы. В телеграм-канале центра пояснили, что им поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей. Представитель экстренных служб говорил «РИА Новости», что речь шла о сообщении «с угрозой взрыва».