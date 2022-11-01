ТРЦ Columbus в Москве эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Фото: columbus_mall / Telegram

Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра Columbus в Москве эвакуировали, сообщается в его телеграм-канале.

Там пояснили, что поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей. «К сожалению, такие сообщения поступили не только нам», — отмечается в записи.

Представитель экстренных служб уточнил «РИА Новости», что торговый центр закрыли на вход «после получения сообщения с угрозой взрыва».

Посетителям рекомендовали как можно скорее покинуть торговый центр. Детей, которые на момент объявления эвакуации находились на игровой площадке, выводят сотрудники. Автомобили с парковки можно будет забрать сегодня после проверки или в среду (бесплатно при сохранении талона), а деньги за билеты в кино — вернуть в любое время.

В 15:02 администрация ТРЦ сообщила о завершении эвакуации.