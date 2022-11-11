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На Дальнем Востоке эвакуировали школы и детсады после сообщений о бомбе

Школы и детсады двух городов на Дальнем Востоке эвакуировали после сообщений о минировании

Все школы и детские сады в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, пишет портал «Камчатка сегодня» со ссылкой на мэрию города.

«С 10:50 по 11:40 продолжалась эвакуация учащихся. Сейчас идет проверка на наличие подозрительных предметов», — сказали в мэрии.

В детских садах проверка совпала с прогулкой детей, добавили там.«Кам 24» со ссылкой на мэрию пишет, что проверку уже завершили, взрывоопасных предметов в образовательных учреждениях не нашли.

Школы и детсады также эвакуировали в Комсомольске-на-Амуре, передает портал DVHAB со ссылкой на городскую администрацию. После эвакуации некоторых воспитанников детских садов забрали родители, часть детей осталась с воспитателями, которые увели их в спортивные учреждения. Школьников отправили домой, оставшиеся уроки в этот день решили провести в дистанционном формате.

Ложные сообщения о минировании государственных учреждений участились на фоне военных действий на Украине. За семь месяцев они поступали в учреждения Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Камчатки и Белгородской области. В конце сентября сообщения поступили более чем в 50 медицинских учреждений Чечни. 17 октября из-за угроз эвакуировали все школы, колледжи, суды и детские сады Керчи.

Теги
школы детские сады звонки о минировании
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