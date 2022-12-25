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Арестович допустил, что США «кинут» Украину после 2023 года

Алексей Арестович: США могут «кинуть» Украину после 2023 года, но им это невыгодно

Вашингтону невыгодно прекращать поддержку Киева, особенно накануне президентских выборов в США, но все-таки это может произойти после 2023 года, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

«Штаты никогда не откажутся нас поддерживать. Второй Афганистан они не могут себе позволить. <...> Тот, кто откажется от поддержки Украины, заведомо проигрывает президентские выборы», — заявил Арестович.

Он указал, что Вашингтон, оставив Киев без помощи, может лишиться также союзников в Азии, поскольку они «перебегут» к Китаю, который «обещает, что никогда не кинет». Кроме того, США не могут отказаться от поддержки Украины по идеологическим соображениям, поскольку они считают себя «гарантом стабильности в мире», утверждает советник.

«Я не представляю себе ситуации прекращения поддержки Украины, наоборот, она усиливается. <...> Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. <...> За 2023 год мы справимся, мне кажется», — сказал Арестович. Он добавил, что на будущий год Украине уже «дали бюджет».

Фейгин задал Арестовичу вопрос о поддержке со стороны США в связи с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и, если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено.

Власти России неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине, утверждая, что таким образом союзники Киева только затягивают конфликт, а вооружения станут законной целью. Президент Владимир Путин говорил, что американские комплексы ЗРК Patriot «пощелкают» в ходе операции на Украине.

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