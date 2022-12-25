Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
ОАЭ поставят Украине 2,5 тыс. генераторов Политика, 02:30
Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить Бизнес, 02:18
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии Общество, 01:46
В Париже более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков Политика, 01:43
Хафтар заявил о «последнем шансе» для проведения в Ливии всеобщих выборов Политика, 01:10
В Египте при обрушении трибуны пострадали 27 человек Общество, 01:04
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек Общество, 00:37
Минобороны Турции сообщило, что конфликт на Украине растянется на годы Политика, 00:21
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян Общество, 00:01
Бундестаг предупредил о риске для Германии стать государством-банкротом Политика, 24 дек, 23:44
Военные США сообщили о пролете Санты Клауса над Москвой Общество, 24 дек, 23:38
Бизнес ,  
0 

Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить

Энергетический оператор на востоке США объявил режим ЧП и призвал сократить потребление
Энергетический оператор американского региона с населением около 14,4 млн человек объявил режим ЧП и призвал сократить потребление электричества из-за снежного шторма, который синоптики назвали крупнейшим в истории
Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Энергетический и сетевой оператор Новой Англии (регион на северо-востоке США) объявил режим чрезвычайного положения первого уровня и призвал сократить потребление электричества из-за продолжающегося снежного шторма, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря ISO New England Мэтью Какли.

«Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации», — сказал он.

Какли отметил, что в настоящее время спрос на электроэнергию в регионе превышает возможности оператора, а спотовые цены взлетели до рекордных $1800 за МВтч.

Новая Англия — регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Его площадь составляет более 186 тыс. кв. км, население — около 14,4 млн человек. Крупнейший город — Бостон (617 тыс. жителей)

Bloomberg отмечает, что Новая Англия стала одним из тех американских регионов, которые из-за снегопада прибегли к использованию альтернативных источников энергии. Так, днем 24 декабря на нефть приходилось примерно 40% электрогенерации, а на газ — 15% (обычно ситуация прямо пропорциональная).

Снежная буря обрушилась на большую часть Соединенных Штатов 23 декабря. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в пятницу более 200 млн американцев в 48 штатах получили рекомендации или предупреждения о повышенном уровне опасности. Синоптики уточнили, что карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений».

Читайте на РБК Pro
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая
Индийские акции растут на фоне всеобщего падения. Стоит ли их покупать
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м

Ранее с просьбой к потребителям об экономии электроэнергии обратились коммунальные предприятия в Северной Каролине Duke Energy Carolinas и Duke Energy Progress, вместе обслуживающие около 500 тыс. человек. Всего без света в США остались более 755 тыс. домов и предприятий, поскольку шторм повредил линии электропередач, а температура упала до рекордно низких значений. Из-за снежного шторма погибли как минимум 16 человек.
 

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США энергетика электричество снежный шторм снег
Материалы по теме
Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек
Общество
Военные США сообщили о пролете Санты Клауса над Москвой
Общество
Bloomberg сообщил о резком падении добычи газа в США из-за замерзших труб
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter