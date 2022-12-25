Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить

Энергетический оператор американского региона с населением около 14,4 млн человек объявил режим ЧП и призвал сократить потребление электричества из-за снежного шторма, который синоптики назвали крупнейшим в истории

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Энергетический и сетевой оператор Новой Англии (регион на северо-востоке США) объявил режим чрезвычайного положения первого уровня и призвал сократить потребление электричества из-за продолжающегося снежного шторма, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря ISO New England Мэтью Какли.

«Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации», — сказал он.

Какли отметил, что в настоящее время спрос на электроэнергию в регионе превышает возможности оператора, а спотовые цены взлетели до рекордных $1800 за МВтч.

Новая Англия — регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Его площадь составляет более 186 тыс. кв. км, население — около 14,4 млн человек. Крупнейший город — Бостон (617 тыс. жителей)

Bloomberg отмечает, что Новая Англия стала одним из тех американских регионов, которые из-за снегопада прибегли к использованию альтернативных источников энергии. Так, днем 24 декабря на нефть приходилось примерно 40% электрогенерации, а на газ — 15% (обычно ситуация прямо пропорциональная).

Снежная буря обрушилась на большую часть Соединенных Штатов 23 декабря. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в пятницу более 200 млн американцев в 48 штатах получили рекомендации или предупреждения о повышенном уровне опасности. Синоптики уточнили, что карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений».

Ранее с просьбой к потребителям об экономии электроэнергии обратились коммунальные предприятия в Северной Каролине Duke Energy Carolinas и Duke Energy Progress, вместе обслуживающие около 500 тыс. человек. Всего без света в США остались более 755 тыс. домов и предприятий, поскольку шторм повредил линии электропередач, а температура упала до рекордно низких значений. Из-за снежного шторма погибли как минимум 16 человек.

