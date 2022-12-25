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Военная операция на Украине ,  
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты воздушных тревог.

Издание «Страна» сообщало о взрывах в Киеве. Однако, как пишет агентство УНИАН, они не связаны с воздушной тревогой. «Взрывы плановые и связаны с работой военных», — пишет агентство.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам военного управления и системам энергетики в ответ на взрыв на Крымском мосту 8 октября и подрыв линий электропередачи на Курской атомной электростанции. Киев причастность к теракту на мосту отрицал.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», — сказал президент России Владимир Путин 8 декабря.

 

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