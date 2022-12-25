Рогов показал линию обороны в Запорожской области

Владимир Рогов заявил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожской области

Владимир Рогов опубликовал фотографии строительства линии эшелонированной обороны в Запорожской области. Ранее врио главы региона заявил о крепкой линии обороны региона

В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

Также Рогов опубликовал фотографии строительства этих сооружений. Они скроются вдоль запорожской линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о крепкой линии обороны в Запорожской области. По словам Балицкого, украинские силы собирают достаточно большую группировку, но власти региона отслеживают каждый ее шаг.

Запорожская область вошла в состав России в результате сентябрьских референдумов. При этом региональный центр, город Запорожье, остается под контролем украинских властей.