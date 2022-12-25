Рогов показал линию обороны в Запорожской области
В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
Также Рогов опубликовал фотографии строительства этих сооружений. Они скроются вдоль запорожской линии боевого соприкосновения (ЛБС).
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о крепкой линии обороны в Запорожской области. По словам Балицкого, украинские силы собирают достаточно большую группировку, но власти региона отслеживают каждый ее шаг.
Запорожская область вошла в состав России в результате сентябрьских референдумов. При этом региональный центр, город Запорожье, остается под контролем украинских властей.