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Блинкен предупредил талибов о последствиях запрета работы женщин в НПО

Госсекретарь США предупредил о последствиях запрета работы женщин в НПО в Афганистане

Вашингтон обеспокоен запретом для женщин в Афганистане работать в неправительственных организациях, введенный талибами (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в таком случае женщины не смогут доставлять гуманитарную помощь, что нарушит «жизненно важную помощь миллионам».

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — написал Блинкен в Twitter.

Запрет осудили и в Евросоюзе. Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали назвала это решение нарушением гуманитарных принципов. «Еще одно жесткое ограничение возможности женщин в [Афганистане] осуществлять свои права человека и явное нарушение гуманитарных принципов. Мы оцениваем влияние, которое это окажет на нашу помощь», — заявила она в Twitter.

Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» 24 декабря запретило всем местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин. Им не разрешается выходить на работу до дальнейшего уведомления. Запрет объясняется тем, что некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода.

Ранее власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. Талибы объясняли ограничение сохранением «национальных интересов» и «чести женщин», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам. 

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Девочки старше шестого класса перестали посещать школы в марте. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда. В стране после этого начались протесты.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года, после вывода из страны войск США и их союзников. Талибы сформировали новое правительство и ввели законы, приводящие жизнь к нормам радикального ислама. Пока ни одно государство не признало их власть.

Ряд введенных талибами запретов распространяется на афганских женщин. В частности, телеканалам запретили показывать сериалы с участием актрис, а журналисткам предписали появляться в кадре только с покрытой платком головой. Афганским женщинам теперь нельзя отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины.

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Афганистан Энтони Блинкен Евросоюз талибы запрет
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