Суд в Петербурге заблокировал 10 ссылок с «морально разлагающими» данными

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:52
Правительство ограничило премии за эффективность в госкомпаниях до 50% Политика, 15:49
ВЦИОМ выяснил, какую сумму на покупку жилья ждет от родителей молодежь Недвижимость, 15:47
Ирландия заплатит УЕФА €20 тыс. за песню футболисток про националистов Спорт, 15:47
У Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание Life, 15:47
Нуриэль Рубини предсказал обвал S&P500 на 25% в условиях сильной рецесии Инвестиции, 15:33
Суд в Петербурге заблокировал 10 ссылок с «морально разлагающими» данными Общество, 15:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Банк «Открытие» запустил онлайн-выдачу справок с электронной подписью​ Пресс-релиз, 15:18
Отставка Луиса Энрике и угрозы Криштиану Роналду. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:17
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 15:17
«Папины дочки» вернутся на СТС спустя десять лет Общество, 15:14
«Хаос — это лестница»: какие три правила могут спасти любую компанию Pro, 15:09
Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта Политика, 15:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:07
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Суд в Петербурге заблокировал 10 ссылок с «морально разлагающими» данными

Суд в Петербурге заблокировал 10 ссылок с информацией, которая «морально разлагает» людей
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать десять ссылок с информацией, которая «морально разлагает граждан» России и «способствует утрате нравственных критериев», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Административные иски с требованием признать запрещенной информацию в интернете подал заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона. Речь идет о телеграм-каналах с призывами военнослужащих к дезертирству, оскорблениями в адрес президента и военных, а также материалами, направленными на «деморализацию граждан и военнослужащих».

Опубликованная в телеграм-каналах информация используется для создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности, сбоя в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе. Кроме того, эти ресурсы собирают и распространяют персональные данные участников военной операции на Украине и членов их семей.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что с июля по сентябрь заблокировал или удалил более 89 тыс. страниц с запрещенной информацией — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этих страниц 29,2 тыс. содержали деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Их внесли в реестр запрещенной информации на основании решений суда. 20 тыс. заблокированных страниц содержали фейки о военной операции на Украине.

Теги
Санкт-Петербург суд блокировка персональные данные Роскомнадзор
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»
Технологии и медиа
Стремоусов заявил о деморализации служащих ВСУ на херсонском направлении
Политика
Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter