Суд в Петербурге заблокировал 10 ссылок с «морально разлагающими» данными

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать десять ссылок с информацией, которая «морально разлагает граждан» России и «способствует утрате нравственных критериев», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Административные иски с требованием признать запрещенной информацию в интернете подал заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона. Речь идет о телеграм-каналах с призывами военнослужащих к дезертирству, оскорблениями в адрес президента и военных, а также материалами, направленными на «деморализацию граждан и военнослужащих».

Опубликованная в телеграм-каналах информация используется для создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности, сбоя в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе. Кроме того, эти ресурсы собирают и распространяют персональные данные участников военной операции на Украине и членов их семей.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что с июля по сентябрь заблокировал или удалил более 89 тыс. страниц с запрещенной информацией — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этих страниц 29,2 тыс. содержали деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Их внесли в реестр запрещенной информации на основании решений суда. 20 тыс. заблокированных страниц содержали фейки о военной операции на Украине.