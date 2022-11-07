Умер предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II
Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II умер в возрасте 81 года, сообщил в «Твиттере» президент страны Никос Анастасиадис.
Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление врачей архиепископа, он умер утром 7 ноября после длительной борьбы с раком.
«Архиепископ мирно заснул, мужественно, терпеливо и с христианской решимостью выдержав испытание своей болезнью», — отмечается в заявлении врачей. Его тело перенесли в монастырь Святого Варнавы. В полдень (13:00 мск) состоится заседание синода.
Анастасиадис выразил соболезнования в связи со смертью архиепископа.
Хризостом II (Иродот Димитриу-Энглистриотис) родился в 1941 году в деревне близ города Пафоса. Окончил богословский факультет Афинского университета, после чего был избран игуменом монастыря святого Неофита близ деревни Тала, где он родился. Через шесть лет стал митрополитом Пафским, а в 2006 году — архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра.