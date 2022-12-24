Байдена и Бандеру добавили к рождественскому вертепу в культурном центре Львовской области

Рождественский вертеп в Львовской области дополнили Бандерой и Байденом

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике Львовской области, дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, передает УНН.

«Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть фигуры трех гуцулов, Президента США Джо Байдена и нашего национального героя Степана Бандеры», — говорится в сообщении

Директор заповедника Богдан Лазорак заявил, что украинцам нужно «научиться в современной трактовке показывать свою аутентичность, придавать вещам нашу внутреннюю силу, которой отличается Украина».

Рождественская шопка — разновидность вертепа, возникшая в польском Кракове в XIX веке. Она включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. В шопках, помимо персонажей библийской сцены о рождении Иисуса Христа, могут находиться фигуры исторических персонажей или современных политиков, сообщает польский портал Culture.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Джо Байденом. Американский лидер пообещал передать Украине ракетные комплексы Patriot для защиты воздушного пространства. Незадолго до прибытия Зеленского в Вашингтон госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты выделят Украине $1,85 млрд дополнительной помощи, из которых $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны, в том числе на закупку систем ПВО.