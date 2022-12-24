Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
FT назвал основных конкурентов россиян за жилье в Дубае Общество, 20:33
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 20:23
Рождественский вертеп в Львовской области дополнили Бандерой и Байденом Общество, 20:19
В Белгородской области подросток наступил на «взрывоопасный предмет» Общество, 20:10
В мэрии Новочеркасска назвали дату похорон юмориста Пономаренко Общество, 19:52
Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Общество, 19:49
«Спартак» в третий раз в сезоне проиграл СКА Спорт, 19:48
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:43
Туктамышева словами «все не зря» оценила первую медаль ЧР за восемь лет Спорт, 19:29
Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях Политика, 19:27
Протестующие из-за стрельбы в Париже подожгли автомобиль Общество, 19:18
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 19:13
Глава Забайкалья объяснил удаление поста с обложкой об окопе и Новом годе Политика, 18:57
Валиева заявила, что ей больше не надо прятать лицо из-за допинг-скандала Спорт, 18:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Рождественский вертеп в Львовской области дополнили Бандерой и Байденом

Байдена и Бандеру добавили к рождественскому вертепу в культурном центре Львовской области
Фото: lvivoblrada.gov.ua
Фото: lvivoblrada.gov.ua

Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике Львовской области, дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, передает УНН.

«Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть фигуры трех гуцулов, Президента США Джо Байдена и нашего национального героя Степана Бандеры», — говорится в сообщении

Директор заповедника Богдан Лазорак заявил, что украинцам нужно «научиться в современной трактовке показывать свою аутентичность, придавать вещам нашу внутреннюю силу, которой отличается Украина».

Рождественская шопка — разновидность вертепа, возникшая в польском Кракове в XIX веке. Она включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. В шопках, помимо персонажей библийской сцены о рождении Иисуса Христа, могут находиться фигуры исторических персонажей или современных политиков, сообщает польский портал Culture.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Джо Байденом. Американский лидер пообещал передать Украине ракетные комплексы Patriot для защиты воздушного пространства. Незадолго до прибытия Зеленского в Вашингтон госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты выделят Украине $1,85 млрд дополнительной помощи, из которых $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны, в том числе на закупку систем ПВО.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Рождество Украина Львовская область Степан Бандера Джо Байден
Материалы по теме
Зеленский заявил о поддержке Байденом предложенной им «мирной инициативы»
Политика
Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине
Политика
NYT узнала о нежелании США дать Украине танки, которые просил Зеленский
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter