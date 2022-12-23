Власти Воронежа объяснили памятки об обстрелах на квитанциях ЖКХ

Воронеж, Россия (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Появление памятки «Как вести себя при обстреле» на квитанциях ЖКХ за ноябрь объясняется «общественным запросом на дополнительное информирование», пояснили РБК в пресс-службе администрации Воронежа. Это плановая работа, «основанная на методичках, которые существуют десятилетиями», подчеркивают власти.

В пресс-службе уточнили, что органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование горожан по действиям при обстреле в соответствии с письмом КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

«Обстановка в Воронеже и Воронежской области полностью управляема — без внешних угроз и рисков для граждан», — заверили в администрации.

Памятки о поведении при обстреле появились на ноябрьских платежках жителей Воронежа, фото публиковали «Подъем» и «Московский комсомолец». Похожие документы в ноябре получили жители Белгорода: на квитанциях была дана подробная инструкция, куда прятаться в здании, как вести себя после окончания обстрела и что делать, если рядом нет подходящего места, чтобы спрятаться.

Воронежская область граничит с ЛНР. С 19 октября в регионе действует средний уровень реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств и другие меры по обеспечению безопасности.