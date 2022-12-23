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В Японии восемь человек погибли из-за почти неделю идущего снегопада

Восемь человек погибли и 45 пострадали в результате снегопада, который продолжается в Японии с 17 декабря, сообщает NHK со ссылкой на МВД страны.

Среди погибших есть и молодые, и пожилые люди. Например, 20-летнюю девушку нашли мертвой в занесенной снегом машиной. По предварительным данным, она отравилась угарным газом после того, как глушитель автомобиля забился снегом. 80-летний мужчина погиб из-за падения на него снега с крыши дома. Из пострадавших 19 человек получили тяжелые травмы, в частности, переломы.

Из-за снегопада в стране начались проблемы на дорогах из-за аварий, в аэропортах отменяют рейсы, указывает NHK. Синоптики прогнозируют, что непогода в стране продолжится, сильный снегопад ожидается в понедельник, 26 декабря, причем как со стороны побережья Японского моря, так и со стороны Тихого океана.

Стихия затронула и Россию. В Приморском крае сообщили сразу о двух рекордах по количеству выпавших осадков за день 22 декабря: в поселке Ольга выпало 100 мм осадков при норме 24 мм в месяц, прошлый рекорд был почти в два раза меньше; в поселке Кавалерово выпало 76 мм осадков при месячной норме 17 мм, прошлый рекорд был меньше на 16 мм. Ольга находится на берегу Японского моря, Кавалерово — примерно в 60 км от него.

Из-за непогоды в регионе затруднено движение на некоторых участках дорог протяженностью до 50 км. Власти пообещали почти вдвое увеличить количество техники, задействованной в уборке снега.

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