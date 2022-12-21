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Мощный снегопад обрушился на Приморье. Видео

Обильный снег начал выпадать с утра среды 21 декабря. Метеорологи прогнозируют, что снег будет идти еще более суток

Мощный снегопад обрушился на Приморье. Видео
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