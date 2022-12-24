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Кабмин утвердил концепцию развития культуры информбезопасности граждан

Кабмин утвердил концепцию развития культуры информационной безопасности граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности россиян. Документ опубликован на официальном портале информационной безопасности.

Согласно документу, Минцифры совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию. Исполнительным органам регионов рекомендовано принимать во внимание положения концепции в местных проектах.

Информационная безопасность стала темой обсуждения на заседании Совбеза, которое президент Владимир Путин провел в начале декабря. «В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России», — говорилось в сообщении на сайте Кремля. 

Как ранее говорили эксперты Совбеза, одной из основных причин утечки информации в стране являются скрытые возможности и уязвимости программ иностранного производства. Специалисты сочли необходимой государственную поддержку организаций, разрабатывающих средства защиты информации и оказывающих услуги в этой области.

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