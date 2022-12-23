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Путин заявил о «шквале информационных атак» на российскую молодежь

Президент Путин: российская молодежь попала под «шквал информационных атак»

Российская молодежь на фоне последних мировых событий оказалась под «шквалом информационных атак», заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер», — заявил Путин.

По мнению президента, молодым россиянам нужно дать «прочную опору в виде достоверных знаний». Для этого Путин предложил разработать и внедрить «отдельный академический курс» по истории и основам российской государственности.

Глава государства также отметил важность просветительских проектов для молодежи. По его словам, работа в данном направлении может идти в форме тематических школьных уроков, а также «в кружках дополнительного образования, в военно-патриотических, исторических клубах».

Особенно Путин выделил деятельность общества «Знание» в сфере просвещения, мероприятия которого «стали действительно популярными в молодежной среде».

Оно проводило несколько просветительских марафонов, последний состоялся в начале сентября. На нем выступили около 200 спикеров, среди которых — министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и др.

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