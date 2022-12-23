В Москве загорелся ангар на территории Института легких сплавов

Фото: АГН «Москва»

На юго-западе Москвы загорелся склад. Возгорание произошло по адресу: ул. Горбунова, 2, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По этому адресу находится Всероссийский институт легких сплавов.

«Площадь возгорания и что именно горит — уточняется, подразделения на месте, работают. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в МЧС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, горит ангар площадью 600 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности. «На месте пожара начали взрываться газовые баллоны. Они в большом количестве хранятся как в самом ангаре, так и возле него», — рассказал собеседник агентства.

Днем 23 декабря пожар произошел в здании московского общежития ОМОНа Главного управления Росгвардии на улице Твардовского в районе Строгино.

По предварительным данным, возгорание началось на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов, очаг находился в крыле общежития. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что загорелся мусор в десятиэтажном общежитии, площадь пожара составила около 5 кв. м, позже в МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м.

Также в ведомстве уточнили, что задымление произошло из-за короткого замыкания на седьмом этаже. По данным источника агентства «Москва», эвакуировали 30 человек, пострадавших не было.