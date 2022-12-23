В общежитии ОМОНа в московском Строгино произошел пожар

В общежитии ОМОНа в Москве произошел пожар

Здание общежития ОМОН (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Москве в здании общежития ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве произошел пожар, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пожар произошел в здании на улице Твардовского в районе Строгино. По предварительным данным, возгорание возникло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов, очаг находился в крыле общежития.

Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что загорелся мусор в 10-этажном общежитии, площадь пожара составила около 5 кв. м. Очаг возгорания удалось оперативно потушить. Информации о пострадавших не поступало.

В ГУ МЧС позднее заявили ТАСС, что пожар потушили, его площадь составила 4 кв. м. По данным источника агентства «Москва», эвакуировали 30 человек.

Главное управление МЧС по Москве сообщило о пожаре на улице Твардовского, не назвав номер дома. В ведомстве уточнили, что в результате короткого замыкания произошло задымление на седьмом этаже девятиэтажного административного здания. Сведений о пострадавших не поступало.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии по Москве.