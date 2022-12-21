В Москве на территории Боткинской больницы произошел пожар

В Москве на территории Боткинской больницы загорелось здание, эвакуировали 100 человек

Городская клиническая больница им. С.Боткина (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В Москве произошел пожар в четырехэтажном здании по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 3, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

Как свидетельствуют данные «Яндекс.Карты», здание находится на территории городской клинической больницы им. С.П. Боткина. «РИА Новости» в больнице заявили, что на ее территории находится платная клиника «Медси», а само государственное медучреждение возгорание не задевает.

Сообщение о пожаре поступило в 18:23, отметили в главке МЧС. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло в одном из помещений на техническом этаже мебели и оргтехники на площади 5 кв. м.

Сведений о пострадавших не поступало. Из здания эвакуировали около 100 человек. К 19:04 пожар был ликвидирован.

В пресс-службе «Медси» РБК сообщили, что после возгорания в одном из технических помещений сработала сигнализация. «Все службы сработали слаженно, огонь был потушен в течение 10 минут. Эвакуация персонала и пациентов клиники не потребовалась, пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

В начале декабря пожар произошел в усадьбе Лопухиных, построенной в конце XVII века. Двухэтажное здание находится через дорогу от Пушкинского музея. Во время пожара обрушились межэтажные перекрытия, под обрушение попал пожарный.

В МЧС сообщили, что один человек пострадал, его передали медикам. Площадь возгорания составила до 50 кв. м, площадь обрушения составила около 40 кв. м.