Погранслужба Украины сообщила о попытке незаконно вывезти вертолет Ка-26 в Венгрию

Украинские пограничники — о попытке незаконно вывезти вертолет в Венгрию

Вертолет Ка-26 пытались незаконно перевезти в Венгрию через украинский погранпункт «Тиса» (находится в Закарпатской области), сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

«Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт», — говорится в сообщении.

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины изъяли вертолет, его стоимость оценили более чем в 1 млн 924 тыс. грн ($52 тыс.).

В МВД Украины сообщили, что вертолет перевозили на грузовом автомобиле с украинской регистрацией.

В середине ноября погранкомитет Белоруссии сообщил, что вооруженный человек незаконно пересек границу со стороны Украины и зашел на территорию Белоруссии. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала, как человек с оружием шел в направлении границы.

Когда вооруженный человек пересек границу и оказался на территории Белоруссии, он начал проводить фото- и видеосъемку местности, а также «искал или устанавливал что-то в снегу», добавили в погранкомитете.